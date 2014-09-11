中越就西沙海域渔船事件各执一词

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/河内9月10日 - 中国周三反驳越方关于中方骚扰越南渔船的指责，称上月一艘越南渔船非法进入中国西沙海域，中方执法部门进行登检并没收该船携带的用于炸鱼的炸药。
越南方面则称，两艘中国橡皮艇控制了一艘在“帕拉塞尔群岛”（中国称“西沙群岛”）附近作业的越南渔船，并没收财物。越南外交部周二在声明中称，中方人员闯入并毁坏这艘渔船，还殴打渔民。
越南外交部称，中国船只还控制了另外两艘船，并没收了一些财物。
中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上表示，一艘越南渔船非法进入中国西沙海域进行炸鱼活动，中方执法部门依法对其登检并没收了该船携带的大量炸药。她没有谈到越方提及的其他越方渔船。
华春莹称：“中方敦促越方采取切实措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止在中国西沙海域的非法侵渔活动。 ”
越南外交部发言人Le Hai Binh表示，越南已向中国驻越南使馆的代表提出了赔偿要求。
他说：“越南要求中国调查并严格管理中国相关部门的行为，避免类似行为再次发生，并对越南渔民做出公正的赔偿。”该发言人并称中方行为侵犯了越南主权。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT