中越就西沙海域渔船事件各执一词

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/河内9月10日 - 中国周三反驳越方关于中方骚扰越南渔船的指责，称上月一艘越南渔船非法进入中国西沙海域，中方执法部门进行登检并没收该船携带的用于炸鱼的炸药。

越南方面则称，两艘中国橡皮艇控制了一艘在“帕拉塞尔群岛”（中国称“西沙群岛”）附近作业的越南渔船，并没收财物。越南外交部周二在声明中称，中方人员闯入并毁坏这艘渔船，还殴打渔民。

越南外交部称，中国船只还控制了另外两艘船，并没收了一些财物。

中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上表示，一艘越南渔船非法进入中国西沙海域进行炸鱼活动，中方执法部门依法对其登检并没收了该船携带的大量炸药。她没有谈到越方提及的其他越方渔船。

华春莹称：“中方敦促越方采取切实措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止在中国西沙海域的非法侵渔活动。 ”

越南外交部发言人Le Hai Binh表示，越南已向中国驻越南使馆的代表提出了赔偿要求。

他说：“越南要求中国调查并严格管理中国相关部门的行为，避免类似行为再次发生，并对越南渔民做出公正的赔偿。”该发言人并称中方行为侵犯了越南主权。（完）