中国称尚未收到越南就反华暴乱作出的赔偿

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京6月6日 - 中国政府周五表示，中国尚未收到越南就上月反华暴乱对中国企业和个人造成的损失作出的赔偿，并要求越南赔偿中方一切损失，惩处肇事者。
南海主权纠纷令中国和越南关系紧张，并在越南引发大规模反华示威，抗议中国在西沙群岛有争议海域进行油气钻探。
至少四人在抗议中死亡。
中国政府多次敦促越南赔偿中国企业和个人的一切损失。
中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示：“时至今日，越方仍未对中方受害人员和企业作出赔偿。”
“中方要求越方切实采取有效措施，保障中方在越人员和机构的生命财产安全和合法权益，严惩肇事凶手，全面赔偿中方的损失。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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