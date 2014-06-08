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时事要闻 | 2014年 6月 9日 星期一 07:20 BJT

中国称尚未收到越南就反华暴乱作出的赔偿

路透北京6月6日 - 中国政府周五表示，中国尚未收到越南就上月反华暴乱对中国企业和个人造成的损失作出的赔偿，并要求越南赔偿中方一切损失，惩处肇事者。

南海主权纠纷令中国和越南关系紧张，并在越南引发大规模反华示威，抗议中国在西沙群岛有争议海域进行油气钻探。

至少四人在抗议中死亡。

中国政府多次敦促越南赔偿中国企业和个人的一切损失。

中国外交部发言人洪磊在每日例行的新闻发布会上表示：“时至今日，越方仍未对中方受害人员和企业作出赔偿。”

“中方要求越方切实采取有效措施，保障中方在越人员和机构的生命财产安全和合法权益，严惩肇事凶手，全面赔偿中方的损失。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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