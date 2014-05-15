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时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 14:18 BJT

中国驻越南大使馆要求越公安机关保护中国公民安全

路透北京5月15日 -中国驻越南大使馆周四再次提醒在越中国公民注意人身财产安全，并要求越公安机关采取有效措施保护中国公民的人身安全和合法权益。

据中国驻越南大使馆网站声明称，近日，越南平阳、胡志明市、同奈、隆安、巴地-头顿、河静、太平等省市均发生的针对中资企业和人员的暴力打砸事件，对此，驻越使领馆已启动应急机制，再次提醒在越中国公民加强自我保护，尽量避免不必要的外出。

针对越南发生暴力排华事件，中国外交部昨日称已启动应急机制，以保障在越南企业的安全。

上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件，在越南投资最多的台资工厂首当其冲。

越南反华暴力抗议活动造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南，要么坐飞机，要么越过边境进入邻国柬埔寨。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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