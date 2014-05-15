中国驻越南大使馆要求越公安机关保护中国公民安全

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透北京5月15日 -中国驻越南大使馆周四再次提醒在越中国公民注意人身财产安全，并要求越公安机关采取有效措施保护中国公民的人身安全和合法权益。
据中国驻越南大使馆网站声明称，近日，越南平阳、胡志明市、同奈、隆安、巴地-头顿、河静、太平等省市均发生的针对中资企业和人员的暴力打砸事件，对此，驻越使领馆已启动应急机制，再次提醒在越中国公民加强自我保护，尽量避免不必要的外出。
针对越南发生暴力排华事件，中国外交部昨日称已启动应急机制，以保障在越南企业的安全。
上周中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。南海情势紧张导致越南发生排华事件，在越南投资最多的台资工厂首当其冲。
越南反华暴力抗议活动造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南，要么坐飞机，要么越过边境进入邻国柬埔寨。(完)
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。