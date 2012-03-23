中国在西沙群岛附近查处21名越南渔民

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京3月22日电---中国外交部发言人洪磊周四称，中方在西沙群岛附近查处了非法作业的21名越南渔民；但是越南方面表示，这些渔民是在越南领海内被中方扣留，并要求中方无条件释放这些渔民。
“近来，多艘越南渔船进入中国西沙领海进行非法捕捞作业。在驱离未能奏效的情况下，3月4日，中方有关部门依法查处了进入西沙群岛内水进行非法作业的2艘越南渔船和21名越南渔民，”洪磊说道。
“中国对西沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，越南渔船渔民在西沙海域的捕捞活动侵犯了中方的主权和海洋权益。”
“中方有关部门依法对其查处，是正当执法行为。中方要求越方采取有效措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止非法侵渔活动。”
越南外交部发言人梁青议却表示，中国侵犯了越南的主权。
“越南要求中国立即无条件释放这些渔民和渔船，并停止在越南领海内扣留越南渔民。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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