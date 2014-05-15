版本:
中国
时事要闻 | 2014年 5月 15日 星期四 15:44 BJT

中国外交部称严重关切越南暴力事件 敦促越方采取措施

路透北京5月15日 -中国外交部周四对越南发生的暴力事件表达严重关切，敦促越南处罚违法者，对受害者进行赔偿，并采取措施保护所有外国企业。

外交部发言人华春莹在例行记者会上做出上述表示。

中国驻越大使馆稍早亦提醒在越中国公民注意人身财产安全，并要求越公安机关采取有效措施保护中国公民的人身安全和合法权益。中国外交部昨日称已就此启动应急机制，以保障在越南企业的安全。

南海情势紧张导致越南发生暴力排华事件，已造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南。这是1979年中越战争以来，两国关系遭遇到的最严重的问题。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐