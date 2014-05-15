中国外交部称严重关切越南暴力事件 敦促越方采取措施

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透北京5月15日 -中国外交部周四对越南发生的暴力事件表达严重关切，敦促越南处罚违法者，对受害者进行赔偿，并采取措施保护所有外国企业。
外交部发言人华春莹在例行记者会上做出上述表示。
中国驻越大使馆稍早亦提醒在越中国公民注意人身财产安全，并要求越公安机关采取有效措施保护中国公民的人身安全和合法权益。中国外交部昨日称已就此启动应急机制，以保障在越南企业的安全。
南海情势紧张导致越南发生暴力排华事件，已造成逾20人死亡。数以百计的中国人逃离越南。这是1979年中越战争以来，两国关系遭遇到的最严重的问题。(完)
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。