中国称越南船只冲闯中方南海警戒区并冲撞公务船

路透北京6月9日 - 中国指责越南在南海有争议海域冲撞中国公务船，并称尽管中国希望与越南保持良好关系，但不会以放弃原则实现这一目的。

中国称享有对南海多数海域的主权，并在过去两年中采取不同措施支持其主权主张。

5月26日，一艘越南小渔船与一艘中国船只相撞后沉没，事件发生地点距南海有争议水域的中国钻井平台不远。

中国外交部在声明中表示：”截至6月7日17时，越方现场船只最多时达63艘，冲闯中方警戒区及冲撞中方公务船累计达1416艘次。“

”对越方在海上的挑衅行动，中方保持了高度克制，采取了必要的防范措施。同时，5月2日以来，中方在各个层级与越方进行了30多次沟通，要求其停止非法干扰活动。“

”中国希望中越关系良好发展，但是不能放弃原则。中越之间的沟通渠道是通畅的。“（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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