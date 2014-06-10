中国称越菲在南子岛的活动是一场“拙劣闹剧”

路透北京6月9日(记者 Ben Blanchard) - 中国周一谴责越南和菲律宾军队在南中国海争议岛屿上举行体育比赛，称这是一场“拙劣的闹剧”，要求菲律宾和越南方面停止任何寻衅滋事行为。

中国外交部发言人的这番表态是中国首次针对菲律宾和越南在南沙群岛南子岛上的活动作出的回应。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“你不觉得越菲一起搞这种小动作，充其量就是一场拙劣的闹剧吗？”

“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。我们要求菲律宾和越南方面停止任何寻衅滋事的行为...不要采取任何使争议复杂化和扩大化的行为。”（完）

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