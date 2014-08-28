中国称希望同越南改善关系--新华

路透北京8月27日 - 新华社报导称，中共中央总书记、中国国家主席习近平会见越南共产党中央总书记特使黎鸿英时表示，友好符合中越双方共同利益。

黎鸿英访问中国，是中越共同努力以消除两国之间分歧的首个迹象。

“希望越方同中方一道努力，使中越关系重新回到正确发展轨道，”习近平对黎鸿英称。

习近平还称：“中越互为近邻，又同是共产党领导的社会主义国家。邻国是搬不走的，友好符合双方共同利益。”

新华社报导称，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山与黎鸿英进行会谈时表示，中越应当共同努力，推动两国关系重回健康稳定发展轨道。

刘云山指出：“前一段时期，中越关系一度出现紧张困难局面，这是我们不愿意看到的。越共中央在中越关系面临困难时派总书记特使来华进行两党高层会晤，体现了越南党和政府推动中越关系改善发展的积极政治意愿。”

新华社报导称，根据双方就下一步中越关系发展达成的三点原则共识，双方同意恪守两党两国领导人达成的重要共识，认真落实《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》。（完）

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