中越希望找到两国南海问题的长久解决办法

路透河内/北京10月27日（记者 Mai Nguyen/白宾） - 中国和越南周一同意利用两国政府间边界谈判机制，寻求南海领土争议的解决方案，不希望该争议影响双边关系。

中国国务委员杨洁篪和越南副总理兼外交部长范平明周一在河内共同主持了双边合作指导委员会第七次会议。

今年5月，中国在与越南存在争议的水域部署钻井平台引发争端，此后两国寻求弥补关系。

中国外交部在会议结束后称：“双方同意按照双边有关协议和共识的精神，妥善处理好海上问题，用好中越政府间边界谈判机制，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法。”

中国外交部还称，双方还同意“管控好海上分歧，不采取使争议复杂化、扩大化的行动，维护中越关系大局以及南海和平稳定”。

杨洁篪表示：“当前，中越关系正处于改善和发展的关键时期。”

范平明表示，双方“认真”且“尽快”履行他们的承诺很重要。

中国外交部声明称：“双方认为，中越关系健康稳定发展，符合两国人民的愿望和根本利益，有利于本地区的和平与发展。双方将共同努力，认真落实两国领导人达成的共识，推动中越全面战略合作伙伴关系健康稳定深入发展。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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