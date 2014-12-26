中国高层称中越需要遵循正确的道路发展双边关系

路透北京12月26日 - 正在越南访问的中国全国政协主席俞正声表示，中方希望中越沿着正确的道路发展两国关系，努力改善互信。

中国官媒周四稍晚报导，俞正声在河内会见越南共产党中央政治局委员、中央书记处常务书记黎鸿英时发表了上述看法。

据新华社报导，俞正声表示，受中国国家主席习近平委托，本次对越南的访问旨在加强两国间的互信，建立共识并促进中越沿着正确的道路发展两国关系。

他还表示，中国愿意加强与越南的沟通，从战略高度和长期观点处理双边关系。

中越两国都是共产党执政，两国年贸易额已经增长到500亿美元，但是越南长期以来对中国保持戒心，尤其是在中国对南海主权的声索方面。

今年5月，越南发生了排华暴力活动，因中国海洋石油将其深水钻井平台部署在距离越南海岸240公里的南海海域。

自此之后，中国始终寻求改善与越南的关系，包括派高层出访越南。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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