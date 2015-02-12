习近平称中国重视中越传统友谊

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透北京2月11日 - 中共中央总书记、中国国家主席习近平周三与越共中央总书记阮富仲通电话时称，中国党和政府始终高度重视中越传统友谊。
中国外交部称，习近平强调中国党和政府始终高度重视中越传统友谊，坚持从战略高度和长远角度看待和把握中越关系，愿同越南党和政府一道，秉承十六字方针和“四好”精神，推动中越全面战略合作伙伴关系健康稳定发展。
习近平表示，中越两国都处在全面深化改革和革新事业的关键阶段，双方加强政治互信，深化互利合作，加强舆论引导，妥善处理分歧，符合两国人民共同根本利益，也有利于地区和平、稳定、繁荣。
习近平表示欢迎阮富仲今年早些时候访华，阮富仲也邀请习近平访越。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”