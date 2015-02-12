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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 08:52 BJT

习近平称中国重视中越传统友谊

路透北京2月11日 - 中共中央总书记、中国国家主席习近平周三与越共中央总书记阮富仲通电话时称，中国党和政府始终高度重视中越传统友谊。

中国外交部称，习近平强调中国党和政府始终高度重视中越传统友谊，坚持从战略高度和长远角度看待和把握中越关系，愿同越南党和政府一道，秉承十六字方针和“四好”精神，推动中越全面战略合作伙伴关系健康稳定发展。

习近平表示，中越两国都处在全面深化改革和革新事业的关键阶段，双方加强政治互信，深化互利合作，加强舆论引导，妥善处理分歧，符合两国人民共同根本利益，也有利于地区和平、稳定、繁荣。

习近平表示欢迎阮富仲今年早些时候访华，阮富仲也邀请习近平访越。（完）

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