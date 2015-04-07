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时事要闻 | 2015年 4月 8日 星期三 07:58 BJT

习近平同越共总书记阮富仲举行会谈

中新社报导称，中共中央总书记、国家主席习近平周二在人民大会堂同越共中央总书记阮富仲举行会谈。

报导称，习近平在会谈中指出，中越互利合作给两国人民带来实实在在的利益，有助于促进地区和平、发展、繁荣。

报导援引习近平的话称：“要恪守两党两国领导人达成的重要共识，共同管控好海上分歧，维护中越关系大局和南海和平稳定。”

报导还称，阮富仲表示，越方高度重视发展同中国持续稳定的友好关系，这是越方优先和长久政策，是战略选择。

中越都是共产党领导的社会主义国家，年度双边贸易额已经扩大至500亿美元，但两国长期以来一直存在猜疑，特别是在中国对南海主权主张日益自信的情况下。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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