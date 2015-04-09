中越发表联合公报 承诺通过友好协商和谈判解决海上问题

路透北京4月8日 - 新华社周三报导，中国和越南发表联合公报，强调对于海上问题坚持通过友好协商和谈判，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法。

公报称，双方就海上问题坦诚交换意见，强调恪守两党两国领导人达成的重要共识，认真落实《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》，用好中越政府边界谈判机制，坚持通过友好协商和谈判，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法，积极探讨不影响各自立场主张的过渡性解决办法，包括积极研究和商谈共同开发问题。

公报还称，不采取使争议复杂化、扩大化的行动，及时、妥善处理出现的问题，维护中越关系大局以及南海和平稳定。

中共中央总书记、国家主席习近平周二在人民大会堂同越共中央总书记阮富仲举行会谈。习近平在会谈中称：“要恪守两党两国领导人达成的重要共识，共同管控好海上分歧，维护中越关系大局和南海和平稳定。”（完）

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