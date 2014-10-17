中越承诺妥善处理和管控好海上分歧

路透北京10月17日 - 中国官方媒体周五报导称，中国和越南同意妥善处理和管控好海上分歧。

中国总理李克强周四在米兰举行的亚欧首脑会议间隙会见越南总理阮晋勇时称，两国应“妥善处理和管控好海上分歧”，为双边合作营造必要和有利环境。