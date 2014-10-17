中越承诺妥善处理和管控好海上分歧

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京10月17日 - 中国官方媒体周五报导称，中国和越南同意妥善处理和管控好海上分歧。
中国总理李克强周四在米兰举行的亚欧首脑会议间隙会见越南总理阮晋勇时称，两国应“妥善处理和管控好海上分歧”，为双边合作营造必要和有利环境。
“经过双方共同努力，两国克服了前段时间遇到的困难，双边关系逐步恢复。”新华社援引李克强的话报导称。
报导指出，阮晋勇愿与中方推进基础设施、金融、海上共同开发等领域合作。（完）
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。