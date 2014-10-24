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时事要闻 | 2014年 10月 24日 星期五 11:54 BJT

杨洁篪将访越并主持中越双边合作指导委员会会议

路透北京10月24日 - 中国外交部发言人华春莹宣布，应越南副总理兼外长范平明邀请，国务委员杨洁篪将于10月27日访问越南，并同范平明共同主持中越双边合作指导委员会第七次会议。

杨洁篪今年6月曾访问越南，他当时指责越方“炒作”南海中方钻井平台引发的争议。

中越领导人上周在意大利召开的亚欧峰会间隙会面，就“解决和管控”海上争端达成共识。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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