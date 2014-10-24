杨洁篪将访越并主持中越双边合作指导委员会会议

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透北京10月24日 - 中国外交部发言人华春莹宣布，应越南副总理兼外长范平明邀请，国务委员杨洁篪将于10月27日访问越南，并同范平明共同主持中越双边合作指导委员会第七次会议。
杨洁篪今年6月曾访问越南，他当时指责越方“炒作”南海中方钻井平台引发的争议。
中越领导人上周在意大利召开的亚欧峰会间隙会面，就“解决和管控”海上争端达成共识。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”