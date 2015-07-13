中国国务院副总理张高丽将访问越南

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京/河内7月13日 - 新华社周一报导称，应越共中央邀请，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽将于7月中旬对越南进行正式访问。
新华社报导没有提供张高丽访问越南的具体日期。越南外交部在其网站称，张高丽将在周四和周六之间对越南进行访问。
中国与越南、菲律宾、马来西亚及文莱等都对南海提出主权声索，这导致南海局势紧张。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。