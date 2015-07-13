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时事要闻 | 2015年 7月 14日 星期二 07:54 BJT

中国国务院副总理张高丽将访问越南

路透北京/河内7月13日 - 新华社周一报导称，应越共中央邀请，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽将于7月中旬对越南进行正式访问。

新华社报导没有提供张高丽访问越南的具体日期。越南外交部在其网站称，张高丽将在周四和周六之间对越南进行访问。

中国与越南、菲律宾、马来西亚及文莱等都对南海提出主权声索，这导致南海局势紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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