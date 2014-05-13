中国称越南拉拢他国对华施压达不到目的

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月12日 - 中国外交部周一表示，越南希望就南海主权争端获得他国支持的努力达不到目的。东盟领导人在周日的峰会上并未就此问题抨击中国。
上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。
中国外交部发言人华春莹在每日例行记者会上表示：“事实证明，越方企图拉拢其他方面向中方施压达不到目的，我们希望越方认清形势，冷静面对事实，停止干扰中方作业。”
越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。
他表示，中国对越南进行诽谤和责难，并继续开展危险的侵犯行为，
但东盟领导人峰会结束时发表的公报并未包含批评中国的内容。
周日，越南民众在本国几个大城市举行罕见的反华示威活动。
华春莹对此回应称，中方对于事态高度关注，已经要求越方采取一切必要措施，切实维护中国在越南的公民和机构的安全和合法权益。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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