中越承诺妥善处理和管控好海上分歧

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月17日 - 中国官方媒体周五报导称，中国和越南同意妥善处理和管控好海上分歧。
中国总理李克强周四在米兰举行的亚欧首脑会议间隙会见越南总理阮晋勇时称，两国应“妥善处理和管控好海上分歧”，为双边合作营造必要和有利环境。
“经过双方共同努力，两国克服了前段时间遇到的困难，双边关系逐步恢复。”新华社援引李克强的话报导称。
报导指出，阮晋勇愿与中方推进基础设施、金融、海上共同开发等领域合作。（完）
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)