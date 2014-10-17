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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 15:42 BJT

中越承诺妥善处理和管控好海上分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月17日 - 中国官方媒体周五报导称，中国和越南同意妥善处理和管控好海上分歧。

中国总理李克强周四在米兰举行的亚欧首脑会议间隙会见越南总理阮晋勇时称，两国应“妥善处理和管控好海上分歧”，为双边合作营造必要和有利环境。

“经过双方共同努力，两国克服了前段时间遇到的困难，双边关系逐步恢复。”新华社援引李克强的话报导称。

报导指出，阮晋勇愿与中方推进基础设施、金融、海上共同开发等领域合作。（完）
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