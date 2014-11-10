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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 14:57 BJT

中越同意通过对话妥善处理海上问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日 - 新华社周一报导称，中国和越南已就通过对话处理海上分歧达成一致。

据新华社报导，习近平称，双方要着眼大局、立足长远、相互尊重。

习近平称，“中越建交以来，两国关系虽有过曲折，但总体不断向前发展。”

越南国家主席张晋创称，“越方愿意落实两国共识，通过友好协商，妥善处理海上问题，管控好分歧，共同维护海上和平稳定，不使其影响两国关系。”

张晋创表示，越方愿意加强两国高层接触和民间往来，增进互信，深化合作，推动双边关系改善。(完)
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