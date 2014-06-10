中国称越菲在南子岛的活动是一场“拙劣闹剧”

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月9日 - 中国周一谴责越南和菲律宾军队在南中国海争议岛屿上举行体育比赛，称这是一场“拙劣的闹剧”，要求菲律宾和越南方面停止任何寻衅滋事行为。
中国外交部发言人的这番表态是中国首次针对菲律宾和越南在南沙群岛南子岛上的活动作出的回应。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“你不觉得越菲一起搞这种小动作，充其量就是一场拙劣的闹剧吗？”
“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。我们要求菲律宾和越南方面停止任何寻衅滋事的行为...不要采取任何使争议复杂化和扩大化的行为。”(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。