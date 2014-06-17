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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 15:35 BJT

中越关系：中国国务委员杨洁篪周三将访问越南，就南海争议进行磋商

路透北京6月17日 - 中国外交部周二表示，中国国务委员杨洁篪本周将访问越南，就南海争议进行磋商，目前双方在南海的争端愈演愈烈。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，杨洁篪周三将访问越南首都河内。

这将是5月中国公司在争议海域的钻井平台开始运作以来，中越双方举行的最高层级的直接会谈。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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