习近平同越共总书记阮富仲举行会谈

(本文由路透中文网编译提供) 中新社报导称，中共中央总书记、国家主席习近平周二在人民大会堂同越共中央总书记阮富仲举行会谈。

报导称，习近平在会谈中指出，中越互利合作给两国人民带来实实在在的利益，有助于促进地区和平、发展、繁荣。

报导援引习近平的话称：“要恪守两党两国领导人达成的重要共识，共同管控好海上分歧，维护中越关系大局和南海和平稳定。”

报导还称，阮富仲表示，越方高度重视发展同中国持续稳定的友好关系，这是越方优先和长久政策，是战略选择。