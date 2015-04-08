习近平同越共总书记阮富仲举行会谈

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
(本文由路透中文网编译提供) 中新社报导称，中共中央总书记、国家主席习近平周二在人民大会堂同越共中央总书记阮富仲举行会谈。
报导称，习近平在会谈中指出，中越互利合作给两国人民带来实实在在的利益，有助于促进地区和平、发展、繁荣。
报导援引习近平的话称：“要恪守两党两国领导人达成的重要共识，共同管控好海上分歧，维护中越关系大局和南海和平稳定。”
报导还称，阮富仲表示，越方高度重视发展同中国持续稳定的友好关系，这是越方优先和长久政策，是战略选择。
中越都是共产党领导的社会主义国家，年度双边贸易额已经扩大至500亿美元，但两国长期以来一直存在猜疑，特别是在中国对南海主权主张日益自信的情况下。（完）
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。