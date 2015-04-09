中越发表联合公报 承诺通过友好协商和谈判解决海上问题

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月8日 - 新华社周三报导，中国和越南发表联合公报，强调对于海上问题坚持通过友好协商和谈判，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法。
公报称，双方就海上问题坦诚交换意见，强调恪守两党两国领导人达成的重要共识，认真落实《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》，用好中越政府边界谈判机制，坚持通过友好协商和谈判，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法，积极探讨不影响各自立场主张的过渡性解决办法，包括积极研究和商谈共同开发问题。
公报还称，不采取使争议复杂化、扩大化的行动，及时、妥善处理出现的问题，维护中越关系大局以及南海和平稳定。
中共中央总书记、国家主席习近平周二在人民大会堂同越共中央总书记阮富仲举行会谈。习近平在会谈中称：“要恪守两党两国领导人达成的重要共识，共同管控好海上分歧，维护中越关系大局和南海和平稳定。”（完）
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。