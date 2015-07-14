中国国务院副总理张高丽将访问越南

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/河内7月13日 - 新华社周一报导称，应越共中央邀请，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽将于7月中旬对越南进行正式访问。
新华社报导没有提供张高丽访问越南的具体日期。越南外交部在其网站称，张高丽将在周四和周六之间对越南进行访问。
中国与越南、菲律宾、马来西亚及文莱等都对南海提出主权声索，这导致南海局势紧张。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”