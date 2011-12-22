习近平访问越南 寻求改善中越关系

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透河内12月21日电---中国国家副主席习近平周三呼吁改善中越关系，称两国应妥善处理分歧，增进互信。
由於南中国海主权争端，今年中越关系出现摩擦。该地区许多国家对中国在南中国海问题上日益强硬的态度感到担忧，中国政府一直试图予以缓解。
新华社援引习近平在河内与越共中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）进行会晤时的话称，中越两国应"始终坚持把分歧和矛盾放在适当位置妥善处理"。
习近平称，双方要加强战略沟通，增进政治互信，维护稳定大局。
南中国海可能蕴藏丰富的油气资源，也是主要大洋航线的必经之地，中国大陆、越南、菲律宾、文莱、马来西亚及台湾等国家和地区，在该海域主权问题上冲突不断。
新南威尔士大学越南问题专家赛耶（Carlyle Thayer）表示，习近平访越三日行表明，中国决定在其态度上有所转变。
"中国正在进行‘安静外交'，希望削弱美国成为中间人的可能。"（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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