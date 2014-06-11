越南称“981”钻井平台再次移动 中国否认派遣军舰

路透河内/北京6月11日 - 越南周三称，位于南海有争议水域的中国“981”钻井平台似乎又在移动。中国否认越南所谓的中方派遣军舰保护该钻井平台的说法。

越南渔政局发布声明称，有迹象显示中方钻井平台向东和东南方向移动。声明还指出，中国在该钻井平台作业的海域拥有119艘船只，包括六艘军舰，四架军用飞机。

中国外交部发言人华春莹表示，中方派出六艘军舰的说法完全不正确的，并指出“981”钻井平台的作业是民事活动。

“由于越方持续强力非法干扰，我们派出了政府公务船在现场进行安全保障。”华春莹在例行记者会上说道，并称中国并未派遣军舰。

华春莹指出，越方派出包括大量武装船只在内的船只对中方的正常作业进行持续强力非法干扰。

她还表示，“981”钻井平台此次作业从5月2日开始，预计要进行到8月中旬。

“越方还纵容国内少数民众对包括中国在内的外国企业和人员进行打砸抢烧，造成中方重大人员伤亡和财产损失，至今没有给中方一个交代。”华春莹说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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