菲律宾将南海争端诉诸国际仲裁 事态发展受关注

路透香港2月13日（记者Greg Torode） -菲律宾总统阿基诺三世近期将中国与二战时期的纳粹德国相提并论，并呼吁国际社会在中菲南海领土争议中支持菲律宾。

菲律宾并将中菲领土争端诉诸《联合国海洋法公约》仲裁程序，菲方律师称，法庭基于自由裁量权可允许其他国家加入该仲裁程序。

消息人士称，中国拒绝加入仲裁程序，并告诫越南不要加入。而越南尚未作出明确表态。

分析人士表示，海牙国际法庭就南海领土争端作出的任何最终裁决均无法强制执行，但在道德和政治方面有相当大影响。

“若包括东盟成员国在内的诸多国家都公开支持诉诸国际法解决争端，中国可能会得出这样的结论：若无视国际法庭裁决，付出的代价太大，即便中国的‘九段线’被认定非法。”华盛顿国际战略研究中心专家葛莱仪（Bonnie Glaser）说。

东盟成员国中有四国与中国存在海上领土争议，分别是马来西亚、菲律宾、文莱及越南。

中国提出的“九段线”版图涵盖南海350万平方公里水域的90%。南海占全球渔业产量的10%，每年经此的航运贸易总值达5万亿美元。

阿基诺三世上周接受《纽约时报》采访时，将中国在南海的主权诉求，与二战时纳粹德国要求捷克割让领土相提并论。中国回应称阿基诺的说法匪夷所思。

美国海军上将洛克利尔（Samuel Locklear）与负责东亚和太平洋地区事务的助理国务卿拉塞尔(Daniel Russel)上周均表态，称支持菲律宾寻求以和平、合法途径解决争端。

近几周中国在南海区域的活动增多，美国方面亦频频表态。

“中国在南海的行为模式越来越令人担心，可能反映出中国加紧对‘九段线’版图内的海域寻求控制。（中方）无视邻国反对，且中国相关的主权诉求缺乏解释或明确的国际法理依据。”拉塞尔在国会听证会上说道。

美国国务卿克里本周访问中国时，也可能提出该问题。

尽管中国在南海的活动并未遭到实质对抗，但中国对海牙国际法庭仲裁程序保持戒心。

越南官员私下透露，中国官员告诫越南不要加入该仲裁程序。

澳大利亚国防学院南海问题专家塞耶（Carl Thayer）说，有越南官员告诉他，中国外交部长王毅去年9月访问越南时曾传递过类似讯号。

塞耶说：“越南目前顶住了压力，保留在认为国家利益受到威胁时采取任何行动的权利。”

越南外交部发言人梁青毅（Luong Thanh Nghi）未就中方是否施压一事直接置评。但他告诉路透，越南在密切关注菲律宾采取的法律行动。

当被问及越南有没有就是否参与该仲裁行动作出决定时，梁青毅提到了以前的声明，即越南将采取一切必要的、适当的和平行动，保护主权和国家利益。

另有越南官员称，鉴于越南与中国密切而复杂的关系，越南参与该仲裁程序的可能性不大，但越南方面正密切关注事态发展。

中国外交部发言人华春莹重申了中国反对菲律宾诉诸仲裁的立场，称中国与越南已就如何解决南海争端达成重要共识。

菲律宾聘用的五位英美律师将于3月30日截止日期前向国际法庭提交仲裁诉状。

菲方菲首席代理律师莱克勒（Paul Reichler）称，基于仲裁法庭采用的规则，其他国家可申请介入仲裁程序。

他对路透称，虽然现在还没有国家提出申请，但“仍有充分时间可以这么做”。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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