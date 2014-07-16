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时事要闻 | 2014年 7月 16日 星期三 11:26 BJT

中国981钻井平台完成西沙作业 将转场海南

路透北京7月16日 - 新华社报导称，中建南项目钻探作业已于7月15日按计划顺利完成任务，并发现油气显示。

中国石油于今年5月2日启动中建南项目两口探井的钻探作业，5月27日完成中建南1号井钻探作业，5月28日开始实施中建南2号井钻探作业并于7月15日完成。

本次钻探作业由中海油田服务股份有限公司运营管理的“海洋石油981”钻井平台承担。

新华报导称，“海洋石油981”钻井平台将按计划转场至海南岛陵水项目作业。

报导援引中国石油天然气集团公司声明称，在本次钻探作业期间发现了油气显示。

“按照深海油气勘探开发程序，下一步将对这次钻探作业所取得的地质资料和分析数据，开展油气层的综合评价，并在此基础上研究制定下阶段工作方案，”声明称。

新华社援引中石油政策研究室副主任王震的话称：“本次钻探过程中虽然发现了油气显示，但暂未安排油气测试作业。按照深水油气勘探开发流程，预探井发现油气显示后，需要对所取得的资料和数据分析进行综合评价，在作出综合评价前，石油公司暂不会继续实施海上作业”。

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