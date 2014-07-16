中国981钻井平台完成西沙作业 将转场海南

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京7月16日 - 新华社报导称，中建南项目钻探作业已于7月15日按计划顺利完成任务，并发现油气显示。
中国石油于今年5月2日启动中建南项目两口探井的钻探作业，5月27日完成中建南1号井钻探作业，5月28日开始实施中建南2号井钻探作业并于7月15日完成。
本次钻探作业由中海油田服务股份有限公司运营管理的“海洋石油981”钻井平台承担。
新华报导称，“海洋石油981”钻井平台将按计划转场至海南岛陵水项目作业。
报导援引中国石油天然气集团公司声明称，在本次钻探作业期间发现了油气显示。
“按照深海油气勘探开发程序，下一步将对这次钻探作业所取得的地质资料和分析数据，开展油气层的综合评价，并在此基础上研究制定下阶段工作方案，”声明称。
新华社援引中石油政策研究室副主任王震的话称：“本次钻探过程中虽然发现了油气显示，但暂未安排油气测试作业。按照深水油气勘探开发流程，预探井发现油气显示后，需要对所取得的资料和数据分析进行综合评价，在作出综合评价前，石油公司暂不会继续实施海上作业”。
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。