中国称越南就西沙和南沙主权立法是非法和无效的

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京6月21日电---中国周四强烈反对越南针对南海有争议水域内岛屿主权的一项最新立法，南海紧张局势再度升温。
就在中国与菲律宾因黄岩岛问题引发的僵局日前出现缓解之际，中越争端显示中国政府在南海问题上的益发强硬姿态令其与相关国家在主权问题上持续发生摩擦。
中国外交部副部长张志军召见了越南驻华大使阮文诗，并表示越南声称对西沙群岛和南沙群岛拥有主权的新立法构成“严重侵犯”，要求越南“立即纠正”。
根据中国外交部网站发布的声明，张志军指出，“《越南海洋法》把中国西沙群岛和南沙群岛包含在所谓越南‘主权’和‘管辖’范围内，严重侵犯了中国的领土主权，中方对此表示强烈抗议和坚决反对。”
张志军称，越南的做法是非法和无效的，并表示中国将“坚定维护”国家领土主权。
越南国会周四批准了上述法律，要求所有经过该水域的外国海军船只必须通报越南当局。（完）
编译：王凤昌 发稿:王燕焜
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