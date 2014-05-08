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时事要闻 | 2014年 5月 8日 星期四 17:37 BJT

中国要求越南撤出在南海有争议水域的舰船

路透北京5月8日 - 中国外交部官员周四要求越南将舰船驶离南海有争议水域，并称越方舰船在这一海域故意冲撞中方船只。

中国外交部边界与海洋事务司副司长易先良称，越南向该南海有争议海域派出了武装舰船，而中方在那里仅有民用船只。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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