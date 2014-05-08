中国要求越南撤出在南海有争议水域的舰船

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透北京5月8日 - 中国外交部官员周四要求越南将舰船驶离南海有争议水域，并称越方舰船在这一海域故意冲撞中方船只。
中国外交部边界与海洋事务司副司长易先良称，越南向该南海有争议海域派出了武装舰船，而中方在那里仅有民用船只。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。