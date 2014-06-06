视频显示越南渔船与中国船只相撞后沉没

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透河内/马尼拉6月5日 - 越南国家电视台播出了一段视频，显示一艘越南小渔船与一艘中国船只相撞后沉没，事件发生地点距南海有争议水域的中国钻井平台不远。
越南和中国就5月26日发生的这起沉船事件的责任相互指责。
视频是从附近的一艘越南船只上拍摄的，显示一艘中国船只在两艘比它小得多的越南渔船后面迅速前进。随后靠近镜头的那艘越南渔船沉没。
越南政府和海岸警卫队曾表示，附近的越南渔船从沉船上救下了10名渔民。
VTV报导称，“越南渔民记录下来的照片显示一艘中国船只撞沉了渔船DNa-90152，这是中国针对越南渔民不人道行为的确凿证据。”
中国外交部发言人洪磊表示，越方船只是进攻的一方。
“在相关海域，中方船只是防御的一方，越方船只是进攻的一方。中方船只离中国的中建岛只有17海里，而越方船只是长途奔袭近160海里到了现场。是哪一方在现场主动地发起冲撞？是哪一方在现场制造紧张？这是非常清楚的。”洪磊说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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