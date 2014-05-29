焦点：中越南海争议区域发现天然气机率高 将进一步考验两国关系

图为南海在中国海警船围护下的海洋石油981钻井平台。 REUTERS/Nguyen Minh

路透香港5月29日（记者 朱球） - 中国业内专家表示，位于南海的中方钻井平台发现可供商业开采天然气的机率较大。这一钻井平台位于中越争议区域，越南宣称对此海域拥有主权。

这可能使中国在该争议海域获得第一个可商业开发的油气田，但也将成为未来数年与越南发生摩擦的焦点。

目前为止，中国对该区域的潜在油气一直保持沉默。钻井平台运营商周二表示，首轮钻探已经完成，但没有公布任何结果。

这座深水钻井平台造价10亿美元，为中国海洋石油(0883.HK)的母公司--中国海洋石油总公司(CNOOC Group)所有。按计划，钻探将持续到8月中。

“目前钻探的那个位置可能是个气田。中国在把钻井平台移到那里之前做了三维地质（调查），”海南中国南海研究院院长吴士存表示。

“中国比较有信心的...否则不会开钻，”吴士存说。

中国业内官员称，中石油集团(CNPC)拥有正在进行钻探的区域，但没有给该区域命名。中国是全球最大的能源用户，近60%的石油和逾30%的天然气依赖进口。

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此处钻井平台在5月2日开始作业后，引发越南发生反华暴力活动，并发生多起船只冲撞事件。目前仍有数十艘越南和中国船只在附近海域对峙。

该钻井平台距离越南东海岸大约330公里(205英里)，距离中国海南省南岸370公里，在西沙群岛以南。中国和越南均声称对西沙群岛拥有主权。该平台的位置本周稍早有所调整，距离越南中部海岸远了约20海里。

越南政府称，海洋石油981钻井平台位于该国专属经济区内。中国方面则称，该海域为中国领海。海洋石油981是中国最大且最先进的深海钻井平台。

**10年的勘查**

记者多次尝试联系中海油集团和中国石油集团，希望获得他们对该钻井平台或该地区的置评，但未能得到回复。中海油田服务股份有限公司(601808.SS)(2883.HK)的一名管理人士拒绝详谈迄今为止的钻探成果。中海油服是中海油集团旗下的油田服务分支机构，也是海洋石油981钻井平台的运营方。

但一名了解情况的中国石油行业官员表示，中石油集团的一个团队告诉他，根据该团队10年来在该海域收集的调查数据，该区域油气前景“不错”。

“当然如果不打井，我们不会知道确切有多少储量，”这名官员表示。他不愿具名，因为没有就此向媒体表态的授权。

专家表示，若该钻井平台发现商业储量，中国可能会调来生产平台和铺管船，以建设向船只运输天然气所需的基础设施。这一过程可能耗时数年，而生产则可能持续几十年。

“如果中国在该区域发现油气，双方紧张局势肯定会升级，”前越南外交人士Duong Danh Dy称。

“还有会更多碰撞和冲突。我不排除会有武装冲突。”

目前南海地区已有一些能源生产活动，但深海区域仍无人染指，主要是因为对该海域宣示主权的各国关系紧张，使得石油公司和民间油服企业不愿开发远离主权海岸线的有争议海域。

在中国搭建钻井后，越南上周表示正考虑对中国采取法律行动。南海的另一主权宣示者--菲律宾也在3月底向国际仲裁法庭起诉中国。

马来西亚、文莱和台湾也对南海部分区域宣称主权。但各方对该地区的潜在能源储量预估差异很大。

**下一站是南沙群岛？**

一些中国业内专家相信，待西沙群岛勘探工作完成，981钻井平台将移往南海其它地区。该平台曾被中国海洋石油总公司称作“流动的国土”。

专家们表示，勘探范围最终会包括南沙群岛。这些群岛位于西沙群岛以南，附近水域散布着中国、越南、台湾、菲律宾和马来西亚的军事设施。

“这个钻井平台就是为了在南海勘探设计、制造的，”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强说，“它肯定会到南海其它深水区域作业。”他还是中国国家能源局顾问。

中国南海研究院的吴士存院长认为，中国政府将向国际社会发出明确信号，中国有能力进行深海勘探开发。

“中国早就应该那么做了，只是那时没有工具、也没有技术。当时也没有保卫海上作业的能力，”他说。(完)

(编译 李春喜/徐文焰/朱晓军/郑茵 审校 屈桂娟/王洋)

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