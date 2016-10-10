越南对华H型钢发起反倾销调查 中国希望越方审慎使用贸易救济措施

路透北京10月9日 - 中国商务部贸易救济调查局负责人周日称，针对越南之前正式对华H型钢发起反倾销调查，中方注意到越南近期已连续对中国多种钢铁产品实施贸易救济措施，中国政府对此表示关注。希望越方审慎、克制、规范使用贸易救济措施。

刊登在商务部网站的新闻稿援引上述负责人的话称，轻率地采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法，不是越南钢铁产业发展的正确方向和途径，也不利于双边经贸发展大局。

“中越在钢铁领域有广阔的合作空间和前景，中方愿意加强与越方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。”新闻稿称。

该负责人表示，长期以来，中国钢铁产品为越南经济发展，特别是基础设施建设发挥了不可替代的作用。希望越方审慎、克制、规范使用贸易救济措施，严格按照世贸组织规则公正、透明地进行调查，并充分保障中国企业应有的抗辩权利。（完）