中国要求越南停止干扰中国企业西沙海域作业

路透香港5月6日(记者 Greg Torode) -中国要求越南方面停止干扰中国企业在中国西沙群岛海域的作业，此前越南称中海油“海洋石油981”钻井平台作业海区位于越南海域，指责后者“违法”。

美国周二亦抨击该钻井平台作业，称其“属于挑衅行为、无助于维护地区和平与稳定”。

中国国务委员杨洁篪周二与越南副总理兼外交部长范平明通电话时表示，中国企业在中国西沙群岛海域的作业完全是中国主权、主权权利和管辖权范围内的事，任何人都无权干涉。

中国海事局上周六(3日)就“海洋石油981”钻井平台的作业工作发布了航行警告，宣布5月2日至8月15日期间，该平台将于南中国海进行钻井作业，半径1英里范围内禁止船只驶入。周一海事局宣布该平台周围的禁航区扩大至半径3英里。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。