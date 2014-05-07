美国对中国钻井平台在南海作业提出批评

路透香港5月6日 （记者 Greg Torode） -美国周二对中国“海洋石油981”深水钻井平台在南海作业提出严厉批评，越南此前谴责称该钻井平台在隶属越南的水域作业。

越南还要求中海油拆除该钻井平台。

美国国务院发言人帕萨基（JenPsaki）在华盛顿对记者称，“鉴于近期南海局势紧张，中国让其钻井平台在争议水域作业的决定系挑衅行为，不利于维护该地区的和平与稳定。”

“这些事件表明，各声索国有必要按照国际法阐明他们的要求，就可在争议水域进行活动的类型……达成协议，”帕萨基说。

越南也提出抗议。“越南无法接受此事，坚决抗议中方的举动，”越南外交部在其网站概况本国外长、副总理范平明的话称。

“我们要求中方从该水域撤离该钻井平台和所有船只……越南将会采取一切适当、必要措施，保护我们的合法权益和利益。”

越南一位部级官员称，中越两国自周日开始一直在进行直接磋商。但该官员没有透露中方是如何回应越方的要求的。中国已经表示，“海洋石油981”完全是在本国水域作业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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