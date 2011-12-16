习近平将访越南 应对棘手地区关系

路透北京12月16日电---中国国家副主席习近平将於下周二开始对越南进行为期三天的访问。此次访问可能是对他如何处理南中国海争端的一个考验。

据中国外交部网站，外交部发言人刘为民周五宣布了此消息，他并表示，习近平在访问完越南後，还将对泰国进行为期三天的访问。外交部网站的简短声明未详述习近平将在两国提出哪些具体问题，以及将可能达成何种协议。

对越南的访问，将使习近平直接面临中国政府棘手的区域关系状况。

中国和越南曾是对抗外国侵略者的患难兄弟，不过也在领土问题上一度关系紧张，越南对於中国的崛起也感到不安。1979年中越短暂爆发战争。

南中国海可能蕴藏大量石油和天然气，也是全球重要海运航线，中国、越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾等国家和地区，对此地主权存有争端。

今年5月和6月，越南指责中国船只在其专属经济区内骚扰越南船只，中国表示，中方船只并未有任何过失。

10月，中越签署一项试图控制南中国海争端的协议。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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