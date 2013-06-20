习近平会见越南国家主席 称希望维护南中国海和平稳定

路透北京6月19日(记者 白宾) - 中国国家主席习近平周三对来访的越南国家主席张晋创表示，维护南中国海地区的和平与稳定对两国非常重要。

中国针对南中国海大片区域的主权要求，将自身直接置于越南和菲律宾的对立面，而文莱、马来西亚等国家和地区也声称拥有该海域其他地区的主权，使南中国海成为亚洲最大的潜在军事问题触发点。

越南曾指责中国在其领海袭击越南渔船，而中国则表示，越南应该好好教育船员，让他们远离中国水域。

习近平在北京人民大会堂与张晋创会晤时采取了更为柔和的态度。

根据中国外交部网站，习近平表示：“中越双方要本着对历史和人民负责的精神，以中越友好和两国发展大计为重，下决心指导和推进南海问题政治解决，防止干扰两国关系。关键在于维护稳定和推进合作。”

习近平表示，中国需要和平稳定的周边环境。

但他同时也重申中国在南中国海问题上的立场，称该问题需通过双边谈判解决。

外交部网站称，张晋创对习近平表示，越南也希望通过协商妥善处理有关问题。

张晋创表示：“越中两国有着深厚的传统友谊，这是两国人民的宝贵财富。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。