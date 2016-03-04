中国7%左右的GDP增长率可以维持 推行结构性改革是关键--专家

路透北京3月4日 - 全国政协委员、经济学家厉以宁周五表示，应该对中国经济维持7%左右的增长率有信心，7%左右的增长率可以维持下去。关键在于继续推行结构性改革。

新华社援引他的话在参加全国政协十二届四次会议经济界别第一场分组讨论时的话称，当前人民币汇率不会大幅贬值，现在没有必要用大幅贬值来促进出口。此外，当前失业率也控制在合理区间内，就业问题正得到逐步解决。

“中国经济只有在同心协力的情况下，通过改革，通过进一步发展，才能‘转’到新常态所需要的增长上去。所以信心问题很重要。”厉以宁说。

他表示，当前中国经济确实遇到困难，下行压力仍然存在，这些都是事实。但重要的是要有信心，这些是经济转型过程中遇到的困难，很多是过去多年积累下来的问题，现在要通过加快改革逐步解决这些问题。

中国国家发改委主任徐绍史此前曾表示，国内经济下行压力依然存在，而且一定程度上还在加大，今年经济增长目标区间为6.5-7%。。

十二届全国人大四次会议则将于3月5日（周六）开幕，届时出炉的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。外界预期中国今年的居民消费价格指数(CPI)和赤字率目标预计都会设在3%左右。（完）