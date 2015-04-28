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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 28日 星期二 14:15 BJT

中国酿酒葡萄种植面积超法国 居全球第二

中国去年超越法国，酿酒葡萄种植面积居世界第二，因中国葡萄酒需求旺盛，继续大面积种植以进口品种为主的葡萄。国际葡萄园与葡萄酒组织总干事奥兰德称，中国从世界各地进口各种葡萄品种种植，多数是红葡萄品种，因为中国人很少喝白葡萄酒。2013年起，中国成为世界最大的红酒消费国。路透

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