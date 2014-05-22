乌鲁木齐爆炸案造成31人死亡（更新版）

（新增央视有关伤亡人数报道，并调整标题）

路透北京5月22日 - 针对中国新疆乌鲁木齐周四早上发生的爆炸案，中国中央政法委书记孟建柱表示，这是一起严重暴力恐怖案件，要求严打暴恐怖犯罪。公安部部长郭声琨已率工作组赶往乌鲁木齐，公安部已启动应急机制。

周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成重大人员伤亡。而中国周三刚在上海举行了亚信峰会，俄罗斯总统等多国领导人来访。

孟建柱要求全力救治伤员，加强社会面治安管控，尽快查清案情、侦破案件，严打暴恐怖犯罪，坚决把暴恐分子的嚣张气焰打下去。

据中国中央电视台报道，乌鲁木齐爆炸案已造成31人死亡，约90人受伤。新华社周四稍早报导称，爆炸物自两辆车中掷出。

此前乌鲁木齐火车南站于4月30日曾发生爆炸，当时造成3人死亡，79人受伤。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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