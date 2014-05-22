乌鲁木齐爆炸案造成31人死亡（更新版）

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
（新增央视有关伤亡人数报道，并调整标题）
路透北京5月22日 - 针对中国新疆乌鲁木齐周四早上发生的爆炸案，中国中央政法委书记孟建柱表示，这是一起严重暴力恐怖案件，要求严打暴恐怖犯罪。公安部部长郭声琨已率工作组赶往乌鲁木齐，公安部已启动应急机制。
周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成重大人员伤亡。而中国周三刚在上海举行了亚信峰会，俄罗斯总统等多国领导人来访。
孟建柱要求全力救治伤员，加强社会面治安管控，尽快查清案情、侦破案件，严打暴恐怖犯罪，坚决把暴恐分子的嚣张气焰打下去。
据中国中央电视台报道，乌鲁木齐爆炸案已造成31人死亡，约90人受伤。新华社周四稍早报导称，爆炸物自两辆车中掷出。
此前乌鲁木齐火车南站于4月30日曾发生爆炸，当时造成3人死亡，79人受伤。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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