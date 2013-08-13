新疆巴楚暴力恐怖案宣判 五名被告两人获死刑

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京8月12日 - 新疆喀什地区中级人民法院对巴楚“4·23”暴力恐怖案件五名被告人一审公开开庭审理并当庭宣判，有两名被告人被判处死刑，另有一名被告人被判处无期徒刑。
今年4月，新疆喀什巴楚县发生一起暴力恐怖袭击事件，造成21人死亡。暴力袭击涉及斧头、刀具、枪支，且有房屋被焚烧。
新疆维吾尔自治区政府在天山网发布的声明中称，新疆喀什地区中级人民法院分别以组织、领导恐怖组织罪、非法制造爆炸物罪、故意杀人罪对五名被告人作出宣判。
另外两名被告人被判处有期徒刑九年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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