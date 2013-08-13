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时事要闻 | 2013年 8月 13日 星期二 08:46 BJT

新疆巴楚暴力恐怖案宣判 五名被告两人获死刑

路透北京8月12日 - 新疆喀什地区中级人民法院对巴楚“4·23”暴力恐怖案件五名被告人一审公开开庭审理并当庭宣判，有两名被告人被判处死刑，另有一名被告人被判处无期徒刑。

今年4月，新疆喀什巴楚县发生一起暴力恐怖袭击事件，造成21人死亡。暴力袭击涉及斧头、刀具、枪支，且有房屋被焚烧。

新疆维吾尔自治区政府在天山网发布的声明中称，新疆喀什地区中级人民法院分别以组织、领导恐怖组织罪、非法制造爆炸物罪、故意杀人罪对五名被告人作出宣判。

另外两名被告人被判处有期徒刑九年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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