中国呼吁梵蒂冈为改善中梵关系创造条件

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京3月14日（记者 白宾/Michael Martina） - 中国周四表示，希望罗马教廷在新教皇领导下，与中方相向而行，为双方改善关系创造有利条件。罗马教廷于周三选出了新教皇。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上对阿根廷大主教贝尔戈里奥当选新任教皇表示祝贺。
华春莹称：“中国政府处理中梵关系的两条基本原则是一贯的，没有变化。我们希望梵方采取灵活务实的态度，以实际行动为改善中梵关系创造条件。 ”（完）
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。