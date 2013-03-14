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时事要闻 | 2013年 3月 14日 星期四 18:54 BJT

中国呼吁梵蒂冈为改善中梵关系创造条件

路透北京3月14日（记者 白宾/Michael Martina） - 中国周四表示，希望罗马教廷在新教皇领导下，与中方相向而行，为双方改善关系创造有利条件。罗马教廷于周三选出了新教皇。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上对阿根廷大主教贝尔戈里奥当选新任教皇表示祝贺。

华春莹称：“中国政府处理中梵关系的两条基本原则是一贯的，没有变化。我们希望梵方采取灵活务实的态度，以实际行动为改善中梵关系创造条件。 ”（完）

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