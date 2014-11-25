《阳歌专栏》虚拟运营商展现出新的生机

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**虚拟运营商展现出新的生机**

一句话：中国虚拟运营商项目开局缓慢，但势头上升，新的运营商料最快于明年中总计获得5,000万用户。

中国虚拟运营商头半年开局缓慢，现在出现了新势头。优酷土豆YOKU.N和小米等企业刚刚获得虚拟运营商牌照。虚拟运营商项目是中国向民间开放电信行业的措施之一。最初的服务在春季上市，但一直存在问题，进展比预期的要慢。

该项目在某种程度上仍是步履蹒跚，但媒体报导称虚拟运营商的用户总量突破了100万大关。工信部此前设定的目标为年底前用户数量达到5,000万，显然这个目标是无法完成的，但年底用户数量可能达到200-300万。

优酷土豆和小米上周获得了虚拟运营商牌照。这是工信部发放的第四批虚拟运营商牌照，共有八家企业获得，虚拟运营商总数超过了三十家。阿里巴巴(BABA.N)、京东(JD.O)和苏宁(002024.SZ)等企业此前都获得了虚拟运营商牌照。

虚拟运营商可以推出自有品牌的移动服务，与中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0763.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)三大电信运营商展开竞争。但虚拟运营商不能建设自己的网络，只能从三大运营商那里租用网络。

报导援引匿名行业消息人士称，虚拟运营商用户总数目前约有120万，大的运营商拥有18-20万用户。中国联通似乎是虚拟运营商最大的合作伙伴，约80万或三分之二的虚拟运营商用户使用中国联通的网络。

我不大看好中国联通，因为觉得该公司管理不佳。但我要对中国联通配合虚拟运营商项目的态度表示赞扬。这样的态度对中国联通也有好处，因为虚拟运营商未来能够为中国联通带来新的收入。

报导指出，虚拟运营商最初可能对获利不那么感兴趣，更加注重通过电信服务为母公司的核心业务争取新用户。因此阿里巴巴和京东可能在话费套餐上亏钱，但利用这些套餐吸引更多人使用其核心的电子商务服务。

虚拟运营商项目起初面对很多问题，比如定价结构导致虚拟运营商难以推出有竞争力的产品。但工信部已经采取措施解决一些问题，而且虚拟运营商们显示出他们将积极推出新产品，即使短期内无法盈利。如果目前的趋势持续，明年虚拟运营商项目的势头可能回升，2015年中可能达到5,000万用户的目标。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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