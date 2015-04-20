欧洲个股：大众汽车考虑在中国开发经济型SUV和MPV--中国区CEO

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透上海4月19日 - 德国大众汽车 的中国区首席执行官(CEO)Jochem Heizmann周日表示，大众正在探索在中国开发经济运动型车(运动休旅车，SUV)和多功能车(MPV)的可行性，以追随市场趋势的变化。
Heizmann说大众汽车第一季难以跟上中国乘用车市场的增长步伐，一定程度上是因为该公司缺少经济型的SUV和MPV。
“市场增长幅度最大的部分是经济型SUV和MPV，而我们却没有，”他说。
全国乘用车市场信息联席会(CPCA)的数据显示，去年中国SUV零售量激增逾三分之一，达到382万辆，自2012年以来销售量已经翻倍，并迅速超过其他车型的增长。
野村预测今年中国市场SUV销售量达到520万辆，较上年增长27%。而轿车预计仅增长1%至1,250万辆。
在周一上海车展即将开幕之际，Heizmann说大众汽车集团已经有“具体的项目”解决这个问题。
“我们考虑的一系列产品，而不是一款或两款车，”他说。
大众汽车称，新项目目前还处在探索阶段，还没有确定。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
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