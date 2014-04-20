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中国财经 | 2014年 4月 21日 星期一 07:54 BJT

中国今年将取代美国成沃尔沃汽车最大市场

路透北京4月20日 - 中国将在2014年超越美国，成为沃尔沃汽车集团的最大市场，销量达到至少8万辆。

沃尔沃周日发表声明称，2014年在华汽车销量目标是较2013年的61,146辆增长约三分之一，而在美国的销量增幅料仅与整体市场保持一致。

今年第一季，公司在中国市场售出17,286辆汽车，较上年同期增长25.4%。

沃尔沃预计未来几年中国市场将帮助提升全球销量，不过面临通用汽车(GM.N)等外资车企及上汽集团(600104.SS)等国内车商的竞争。(完)

(编译 王兴亚；审校 李春喜)

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