大众汽车称今年下半年在中国市场的销售成长料放缓

路透北京8月3日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的中国区总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)表示，中国整体轿车市场的成长料将在2016年下半年放缓，与此同时，针对小排量轿车的缴税优惠政策可能到期，这恐会冲击大众汽车明年的销售。

海兹曼在北京对记者表示，大众汽车上半年的销售增长超过预期，而下半年料将放缓。

他还补充道，如果针对小排量汽车的缴税优惠政策到期，或将刺激2016年底前的汽车销售，但将对2017年的销售造成更大的负面影响。

大众汽车集团(中国)在今年上半年的销量同比增长6.8%，较之2015年的下滑3.6%是个很大的反弹，这归因于中国经济企稳，并且小排量汽车的税收减免举措也刺激了销售。(完)