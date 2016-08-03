大众汽车称今年下半年在中国市场的销售成长料放缓

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京8月3日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的中国区总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)表示，中国整体轿车市场的成长料将在2016年下半年放缓，与此同时，针对小排量轿车的缴税优惠政策可能到期，这恐会冲击大众汽车明年的销售。
海兹曼在北京对记者表示，大众汽车上半年的销售增长超过预期，而下半年料将放缓。
他还补充道，如果针对小排量汽车的缴税优惠政策到期，或将刺激2016年底前的汽车销售，但将对2017年的销售造成更大的负面影响。
大众汽车集团(中国)在今年上半年的销量同比增长6.8%，较之2015年的下滑3.6%是个很大的反弹，这归因于中国经济企稳，并且小排量汽车的税收减免举措也刺激了销售。(完)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88599人民币)