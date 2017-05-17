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中国财经 | 2017年 5月 17日 星期三 18:04 BJT

一汽大众因保险丝缺陷将召回近6万辆高尔夫和速腾汽车

路透北京5月17日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三称，德国大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)在中国的合资企业一汽-大众汽车有限公司将召回577,590辆高尔夫及速腾。

召回原因是在空气湿度较高、温度快速变化和震动等特定情况下，保护车外照明灯的保险丝可能因过热而失效，导致部分车外照明灯（如右前侧近光灯、左后侧制动灯、牌照灯等）无法正常工作，存在安全隐患。

该机构称，此次召回涉及2009年9月10日至2014年5月9日期间生产的部分高尔夫A6 1.4T、1.6L、2.0T汽车，共计416364辆；以及2010年7月5日至2012年3月1日期间生产的部分速腾1.4T、1.6L、1.8T汽车，共计161226辆。

路透未能立即联系到一汽-大众。大众汽车(中国)未予置评。一汽-大众多数股权归属国企中国第一汽车集团公司。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)
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