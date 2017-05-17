一汽大众因保险丝缺陷将召回近6万辆高尔夫和速腾汽车

路透北京5月17日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三称，德国大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)在中国的合资企业一汽-大众汽车有限公司将召回577,590辆高尔夫及速腾。

召回原因是在空气湿度较高、温度快速变化和震动等特定情况下，保护车外照明灯的保险丝可能因过热而失效，导致部分车外照明灯（如右前侧近光灯、左后侧制动灯、牌照灯等）无法正常工作，存在安全隐患。