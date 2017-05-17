一汽大众因保险丝缺陷将召回近6万辆高尔夫和速腾汽车

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月17日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三称，德国大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)在中国的合资企业一汽-大众汽车有限公司将召回577,590辆高尔夫及速腾。
召回原因是在空气湿度较高、温度快速变化和震动等特定情况下，保护车外照明灯的保险丝可能因过热而失效，导致部分车外照明灯（如右前侧近光灯、左后侧制动灯、牌照灯等）无法正常工作，存在安全隐患。
该机构称，此次召回涉及2009年9月10日至2014年5月9日期间生产的部分高尔夫A6 1.4T、1.6L、2.0T汽车，共计416364辆；以及2010年7月5日至2012年3月1日期间生产的部分速腾1.4T、1.6L、1.8T汽车，共计161226辆。
路透未能立即联系到一汽-大众。大众汽车(中国)未予置评。一汽-大众多数股权归属国企中国第一汽车集团公司。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。