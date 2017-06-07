大众汽车称近9300名员工同意提前退休

路透法兰克福6月6日 - 大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周二称，近9,300名员工同意接受提前退休计划。这有助于该公司削减成本。

“我们正在快速接近签署9,300份合同的目标。希望参加部分提前退休计划的员工，必须在7月31日前作出决定，”大众负责人力资源的董事会成员Karlheinz Blessing称。

该计划主要针对1955-1960年期间出生的人。

大众曾保证，在实施“Transform 2025+”裁员计划时不会采取强制，到2025年时生产率将提高25%。(完)