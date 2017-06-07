大众汽车称近9300名员工同意提前退休

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透法兰克福6月6日 - 大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周二称，近9,300名员工同意接受提前退休计划。这有助于该公司削减成本。
“我们正在快速接近签署9,300份合同的目标。希望参加部分提前退休计划的员工，必须在7月31日前作出决定，”大众负责人力资源的董事会成员Karlheinz Blessing称。
该计划主要针对1955-1960年期间出生的人。
大众曾保证，在实施“Transform 2025+”裁员计划时不会采取强制，到2025年时生产率将提高25%。(完)
(编译 侯雪苹；审校 郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。