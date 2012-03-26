人力成本激增成在华外商“心病”

路透北京3月26日电(记者 Lucy Hornby/Don Durfee)---美国企业百力通公司（Briggs & Stratton）总是担心公司人员流动。

像很多在中国的外国投资商一样，这家总部位於密尔沃基的企业也因白领职员薪金的逐渐上涨而吃不消。

经过在中国几十年扩张後，像百力通这样的外国雇主面临着一个问题，即他们相对缺乏那些既有经验又会说英文的工程师和经理人，且发现想要聘用并留住这些优质员工的成本愈发昂贵。

中国的员工不会坐等涨薪，而是通过跳槽实现收入的增加。

百力通亚洲总裁Mark Plum表示：“人员流动对中国的任何企业都是个大问题。我们的人员流动率在9%-10%。”他补充道，上海的人员流动率通常在18%-20%左右。

“在其他地方这一数字可能很恐怖，但在这儿，还没那麽糟。”

这种情况在工厂也一样，廉价劳动力似乎不再是取之不尽，这促使制造商考虑将工厂从中国富庶的沿海地区搬迁至更贫穷、更廉价的内陆地区。有些甚至将其多数劳动密集型业务搬迁至越南等其他国家。

美国商会(American Chamber of Commerce)周一公布的年度行业气候调查显示，雇员和薪金问题现在成为美国在华投资商最关心的问题。

在此次调查中，43%的受访者认为“管理层人力资源掣肘”是最大商业挑战，去年这一比例为30%，“非管理层”掣肘排名第三。

继中国经济放缓和全球经济的低迷，劳动力成本被认为是第三大挑战。

美国商会上月发布的另一份类似调查显示，90%的受访企业将不断上涨的成本视为企业发展的一个阻碍。类似比例的受访企业表示，找到技术劳动力对他们是个挑战。

咨询机构InterChina的Kim Woodard表示：“大家都日益意识到这个问题。”

“不仅是因为媒体的报导，企业内部预算亦显示，薪金成本上涨了20%。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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