大连万达商业地产将在下周一向港交所递交IPO申请-IFR

路透香港11月27日 - 汤森路透旗下IFR周三稍晚引述知情人士消息称，中国房地产开发商--大连万达商业地产将在下周一申请港交所批准其最高60亿美元的首次公开发行(IPO)计划。该公司是富商王健林旗下大连万达集团的子公司。

另一直接知悉计划的人士周四称，预计该IPO交易仍将在2014年底前完成。

“今年上市的计划没有改变，”该消息人士称。由于IPO细节尚未公开，该人士拒绝具名。

IFR周一报导称，大连万达商业地产已获中国证监会批准其高至60亿美元香港IPO，这为公司本周稍后寻求港交所批准上市申请清除障碍。

IFR称，中国国际金融有限公司(CICC)和汇丰受聘担任IPO保荐人，美银美林、中银国际、高盛和瑞银担任交易牵头行。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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